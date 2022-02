VIDEO: Scarlett Bordeaux torna a lottare sul ring (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scarlett Bordeaux sembra godersi la sua vita dopo il licenziamento senza tante cerimonie dalla WWE. Sia Scarlett che il suo fidanzato Killer Kross sono stati liberati dai loro contratti nel novembre 2021. Durante il suo periodo a NXT, Scarlett ha svolto il ruolo di assistente di Kross che ha avuto una breve ma dominante run come NXT Champion. Killer era stato costruito come una seria minaccia per il roster giallo-nero distruggendo uno dopo l’altro gli sfidanti. Mentre Triple H aveva grandi piani per entrambi, Vince McMahon ha apportato drastici cambiamenti. Il ritorno Per quanto riguarda Scarlett, non ha nemmeno accompagnato il suo fidanzato durante il suo debutto a Raw. Infatti, è stata completamente sollevata dai suoi doveri come assistente dell’ex campione NXT. In seguito ha rivelato che ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 7 febbraio 2022)sembra godersi la sua vita dopo il licenziamento senza tante cerimonie dalla WWE. Siache il suo fidanzato Killer Kross sono stati liberati dai loro contratti nel novembre 2021. Durante il suo periodo a NXT,ha svolto il ruolo di assistente di Kross che ha avuto una breve ma dominante run come NXT Champion. Killer era stato costruito come una seria minaccia per il roster giallo-nero distruggendo uno dopo l’altro gli sfidanti. Mentre Triple H aveva grandi piani per entrambi, Vince McMahon ha apportato drastici cambiamenti. Il ritorno Per quanto riguarda, non ha nemmeno accompagnato il suo fidanzato durante il suo debutto a Raw. Infatti, è stata completamente sollevata dai suoi doveri come assistente dell’ex campione NXT. In seguito ha rivelato che ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Scarlett Bordeaux torna a lottare sul ring - - DnasrlSantis : Scarlett-impossibile fuggire Un film ai confini della realtà. Una sceneggiatura in bilico tra il thriller e paura.… - DnasrlSantis : Scarlett, regia Luigi Boccia disponibile in streaming con Prime video, Chili e - Vision071100 : RT @MMigirlz: ??????FOLLOW AND RT?????? @Martyindrizzi SE VUOI CONOSCERE IL VERO EROS ISCRIVITI?? @XxxPipPromos @Scarlett_mudpup @slol59 @xxxj… - Scarlett_mudpup : RT @MMigirlz: ??????FOLLOW AND RT?????? @Martyindrizzi VI RINGRAZIA PER I SUOI PRIMI 1000 FOLLOWER?? @XxxPipPromos @stu007gots @slol59 @luigin… -