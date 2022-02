Traffico Roma del 07-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A12Civitavecchia prudenza per un incidente avvenuto tra Civitavecchia nord e lo svincolo per l’Aurelia possibili disagi nelle due direzioni scorrevole Al momento la circolazione sul raccordo è lungo la tangenziale rallentamenti per un incidente su via Prenestina tra il raccordo è via di Torrenova in uscita dalla città medesimi disagi sempre per incidente via Antonio Baldissera in prossimità di via Baldassarre orero in zona Aurelia la polizia locale segnala poi un altro incidente in via Ettore Stampini all’altezza di via Umberto moricca possibili rallentamenti alle porte diper un incidente in via del Fontanile di Mezzaluna da oggi sino al 23 febbraio lavori di ripavimentazione in via Laurentina tra via del Battaglione di San Marco & via dei Lancieri direzione centro ...