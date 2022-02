Tiro con l’arco, l’Italia non brilla a Las Vegas nelle Indoor World Series Finals (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo fine settimana d’azione per quanto riguarda il Tiro con l’arco con l’Indoor World Series Finals in quel di Las Vegas. Lo Stato del Nevada è stato il protagonista con due tornei che hanno regalato parecchie emozioni nonostante una mediocre prestazione da parte degli azzurri. Michele Frangilli, Sergio Pagni ed Elisa Roner hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca dopo aver provato ad accedere alla lotta per il titolo nei rispettivi tabelloni. Il tedesco Felix Wieser si è imposto al maschile nel compound per 6 a 2 dopo una bella battaglia contro il francese Thomas Chirault. L’olandese Jonah Wilthangen chiude terzo dopo aver primeggiato per 6 a 4 sul croato Alen Remar, atleta che ha escluso il nostro Michele Frangilli. Poche emozioni, invece, al femminile con ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo fine settimana d’azione per quanto riguarda ilconcon l’in quel di Las. Lo Stato del Nevada è stato il protagonista con due tornei che hanno regalato parecchie emozioni nonostante una mediocre prestazione da parte degli azzurri. Michele Frangilli, Sergio Pagni ed Elisa Roner hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca dopo aver provato ad accedere alla lotta per il titolo nei rispettivi tabelloni. Il tedesco Felix Wieser si è imposto al maschile nel compound per 6 a 2 dopo una bella battaglia contro il francese Thomas Chirault. L’olandese Jonah Wilthangen chiude terzo dopo aver primeggiato per 6 a 4 sul croato Alen Remar, atleta che ha escluso il nostro Michele Frangilli. Poche emozioni, invece, al femminile con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Tiro a giro e punizione - gol: guarda la doppietta di Balotelli in Turchia Il primo gol è arrivato con una conclusione a giro dall'interno dell'area, il secondo con una punizione da oltre 20 metri. Così Supermario sale a quota 10 gol in Turchia. Guarda il video della ...

Tiro con l'arco, l'Italia non brilla a Las Vegas nelle Indoor World Series Finals OA Sport Venezia-Napoli, pagelle: Osimhen decisivo, Spalletti riceva la notizia più attesa In vista della partita con l’Inter saranno a disposizione di Spalletti. Le pagelle di Areanapoli.it Ospina: 7. Ha il grande merito di evitare al Venezia di passare in vantaggio parando il tiro di ...

Sampdoria-Sassuolo 4-0, debutto con gol per Sensi Al 5' Caputo raccoglie un cross e batte con freddezza Consigli grazie a un preciso tiro al volo, complice una fase difensiva neroverde a dir poco rivedibile, come conferma anche il secondo sigillo ...

