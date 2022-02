Scuola, preside Ic Via Poseidone (Roma): “ffp2 inviate da Figliuolo sono poche e difettose” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le mascherine ffp2 inviate per il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove ci sono alunni che non possono indossare la mascherina sono piccole, difettose ed in numero insufficiente a coprire il fabbisogno. Per quelle predisposte per gli alunni delle classi in auto-sorveglianza dal decreto-legge 7 gennaio 2022, le scuole si stanno attivando per gli acquisti con le farmacie convenzionate. Ne ha parlato con l’Adnkronos Annalisa Laudando, la dirigente dell’Istituto comprensivo Via Poseidone, a Roma nel quadrante sud est. “Il commissario straordinario ne ha inviate circa 800 e noi tra primaria e secondaria su un totale di 120 docenti, abbiamo circa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le mascherineper il personale scolastico delle scuole dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione (infanzia e nidi) e dove cialunni che non posindossare la mascherinapiccole,ed in numero insufficiente a coprire il fabbisogno. Per quelle predisposte per gli alunni delle classi in auto-sorveglianza dal decreto-legge 7 gennaio 2022, le scuole si stanno attivando per gli acquisti con le farmacie convenzionate. Ne ha parlato con l’Adnkronos Annalisa Laudando, la dirigente dell’Istituto comprensivo Via, anel quadrante sud est. “Il commissario straordinario ne hacirca 800 e noi tra primaria e secondaria su un totale di 120 docenti, abbiamo circa ...

