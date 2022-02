Salernitana-Spezia 2-2 LIVE | occasioni per Verde e Radovanovic Entra Perotti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo Stadio Arechi si gioca uno scontro cruciale per la salvezza.e Sampdoria si affrontano alle 20.45 per la 24a giornata di Serie...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA ...Il pre - partitaQui la diretta La" Lofa tappa in Campania dove nel posticipo della 24a giornata sfida ladi mister Colantuono, totalmente stravolta in seguito al ...Cinque i minuti di recupero con un tiro di Mousset bloccato. SALERNITANA-SPEZIA (STADIO ARECHI ORE 20:45). SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, ...63' OCCASIONE SALERNITANA: ancora Verdi accende la manovra granata: duetto con Kastanos e conclusione del cipriota che deviata, termina di poco fuori alla sinistra di Provedel, immobile. 62' - E' ...