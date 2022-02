**Quirinale: Conte, 'sconfitti non noi ma giornaloni che sostenevano Draghi'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Io non voglio controllare i parlamentari, che sono teste pensanti. Sul Quirinale ho lavorato con loro, con i capigruppo, in cabina di regia -dove c'era anche Di Maio- e abbiamo portato 230 parlamentari a votare uniformemente ma nessun giornale ce lo ha riconosciuto. Non é vero che usciamo sconfitti noi ma escono sconfitti i giornaloni, i principali quotidiani che sostenevano che fosse meglio avere Draghi al Quirinale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. "Con Draghi nessun imbarazzo quando l'ho incontrato, perché -ha aggiunto il leader M5S- la nostra linea sul Quirinale é sempre stata trasparente. Non é vero che non abbiamo toccato palla, sul rinnovo del Presidente Mattarella siamo stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Io non voglio controllare i parlamentari, che sono teste pensanti. Sul Quirinale ho lavorato con loro, con i capigruppo, in cabina di regia -dove c'era anche Di Maio- e abbiamo portato 230 parlamentari a votare uniformemente ma nessun giornale ce lo ha riconosciuto. Non é vero che usciamonoi ma escono, i principali quotidiani cheche fosse meglio avereal Quirinale". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. "Connessun imbarazzo quando l'ho incontrato, perché -ha aggiunto il leader M5S- la nostra linea sul Quirinale é sempre stata trasparente. Non é vero che non abbiamo toccato palla, sul rinnovo del Presidente Mattarella siamo stati ...

