Pomezia | grave incidente sulla Via del Mare | scontro auto moto | centauro in Ospedale FOTO

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Via deloggi pomeriggio proprio davanti alla Casa di Cura Sant’Anna. Il sinistro ha coinvolto, per cause ancora in fase di accertamento, unveicolo e un’. Ad avere la peggio è stato ilche è stato portato al Pronto Soccorso. L’si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale dicon alcune pattuglie che stanno eseguendo i rilievi. Al momento le condizioni delnon sono note. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

