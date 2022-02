“Non posso mentire in diretta”. Al GF Vip fiumi di lacrime per Miriana. Che denuncia tutto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momento difficilissimo per Miriana Trevisan al ‘GF Vip’, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime poche ore prima della puntata in diretta con Alfonso Signorini. La concorrente non ha saputo reggere l’emozione e ciò che è accaduto in questi giorni la sta travolgendo completamente. Il crollo emotivo ha avuto luogo davanti a Giucas Casella e Davide Silvestri e, nonostante la sofferenza, è stata in grado di spiegare dettagliatamente le ragioni che l’hanno fatta piangere così forte. Su Miriana Trevisan è esplosa una polemica anche per un altro motivo. Era in bagno con con Jessica Selassié e si è lasciata andare a una frase che non è per niente piaciuta al pubblico del GF Vip. Durante la loro conversazione, la showgirl stava sgranocchiando delle patatine. Le è caduta la confezione dalle mani e ha esclamato: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momento difficilissimo perTrevisan al ‘GF Vip’, che non è proprio riuscita a trattenere lepoche ore prima della puntata incon Alfonso Signorini. La concorrente non ha saputo reggere l’emozione e ciò che è accaduto in questi giorni la sta travolgendo completamente. Il crollo emotivo ha avuto luogo davanti a Giucas Casella e Davide Silvestri e, nonostante la sofferenza, è stata in grado di spiegare dettagliatamente le ragioni che l’hanno fatta piangere così forte. SuTrevisan è esplosa una polemica anche per un altro motivo. Era in bagno con con Jessica Selassié e si è lasciata andare a una frase che non è per niente piaciuta al pubblico del GF Vip. Durante la loro conversazione, la showgirl stava sgranocchiando delle patatine. Le è caduta la confezione dalle mani e ha esclamato: ...

Advertising

borghi_claudio : @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste Mai guardati i sondaggi. Sono però convinto che ci sia… - borghi_claudio : @bomboloniloste La mia risposta è: il prima possibile e farò quello che posso perché ciò avvenga. Non dipende solo… - Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - ccrhtl : non posso essere il suo ragazzo OGGI SONO LA TUA RAGAZZA - mazzolenigiova1 : RT @evavola: Negli ultimi 4 giorni sono stata a Capo Verde e a Punta del Este, cenando fuori e soggiornando in hotel .Poi torno a Milano, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non posso Delia Duran 'Io erotica con Barù? Posso fare ciò che voglio'/ 'Non sono sposata' Devo mettermi in una gabbia per Jessica? [?] Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati" , ha tuonato. Ma come reagirà Alex Belli a ...

Nel deserto romano senza greenpass Cartello bene in vista, ma se entri non ti chiedono niente. Così, cappuccio e brioche al tavolino che lambisce il trafficone romano, un po' alla Ernesto Calindri del Cynar, posso mettermi a stendere ...

VINCENZO AMADORE – Non posso certamente rimanere in silenzio dopo l’ ennesimo “scippo” perpetrato ai danni dei Nebrodi Scomunicando NOEMI SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 TI AMO NON LO SO DIRE/ 'Con il cuore in mano' Spettacoli e Cultura - Ti amo non lo so dire', il significato del testo della canzone di Noemi a Sanremo 2022: la cantante svela il suo modo di vivere le .... Noemi, dopo la sua esibizione ha voluto ...

Devo mettermi in una gabbia per Jessica? [?] Poi io sono libera,sono sposata ufficialmente,fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati" , ha tuonato. Ma come reagirà Alex Belli a ...Cartello bene in vista, ma se entriti chiedono niente. Così, cappuccio e brioche al tavolino che lambisce il trafficone romano, un po' alla Ernesto Calindri del Cynar,mettermi a stendere ...Spettacoli e Cultura - Ti amo non lo so dire', il significato del testo della canzone di Noemi a Sanremo 2022: la cantante svela il suo modo di vivere le .... Noemi, dopo la sua esibizione ha voluto ...