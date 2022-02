“Non è finita”. Red Canzian, il video dall’ospedale preoccupa i fan: “È molto dura, faccio fatica” (Di lunedì 7 febbraio 2022) preoccupano ancora le condizioni di Red Canzian, lo storico bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare un video su Instagram in cui racconta come sta e cosa gli sta succedendo. Apprensione tra i fan che hanno trovato il loro beniamino non proprio al top delle condizioni: la voce debole e malferma, il respiro affaticato, ma con un sorriso sempre bellissimo. Red ha dato: “Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero”. “Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane. La cura antibiotica è molto dura, ma quello che ho avuto era molto più duro. faccio fatica a fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)no ancora le condizioni di Red, lo storico bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare unsu Instagram in cui racconta come sta e cosa gli sta succedendo. Apprensione tra i fan che hanno trovato il loro beniamino non proprio al top delle condizioni: la voce debole e malferma, il respiro afto, ma con un sorriso sempre bellissimo. Red ha dato: “Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero”. “Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane. La cura antibiotica è, ma quello che ho avuto erapiù duro.a fare ...

