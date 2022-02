Malessere a New York. Cosa sta accadendo ai Brooklyn Nets?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Win now”. Dal primo giorno in cui isi sono trasferiti a, la loro storia ha sempre avuto a che fare con questo imperativo, e con le sue conseguenze. Il primo grande assalto all’anello, sotto l’egida di Prokhorov, risale al 2013 e fu un fallimento doloroso, frutto del più clamoroso caso di foga e malagestione di una franchigia che l’Nba ricordi. Il secondo, invece, è ancora in attesa di giudizio, con una sliding door all’orizzonte per James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Il trio, sulla carta, più scintillante della lega. IL PRIMO ALL-IN DEIQuando l’oligarca russo Mikhail Prokhorov divenne proprietario dei New Jersey, 12 anni fa, era uno degli scapoli più ricchi del mondo, e fece una curiosa promessa: “Title or marriage”, si sarebbe sposato se inon fossero ...