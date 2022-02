Macron è arrivato a Mosca, incontrerà Putin (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Mosca, dove oggi è previsto l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della situazione attorno all'Ucraina: lo riporta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel, dove oggi è previsto l'incontro con il presidente russo Vladimirper discutere della situazione attorno all'Ucraina: lo riporta l'...

