LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia, Usa e Giappone in lotta per il podio (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.16: Alle 4.35 il programma libero femminile dove non dovrebbero esserci sorprese con il successo del fenomeno russo Kamila Valieva. 2.12: Alle 3.35 è in programma la Ice Dance che è sicuramente la gara dall’esito più incerto e dal tasso tecnico più elevato, vista la presenza di alcuni pretendenti al podio della gara olimpica 2.09: Il programma odierno prevede il programma libero delle coppie di artistico, dove i favoriti sono i cinesi Peng/Jin e i russi Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov 2.05: La lotta per le tre posizioni sul podio sembra già definita. Al termine della seconda giornata di gare la classifica è la seguente: 1 ROC 45, 2 USA 42, 3 JPN 39, 4 CAN 30, 5 CHN 29. 2.01: Tra queste cinque non c’è l’Italia che ha chiuso al settimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.16: Alle 4.35 il programma libero femminile dove non dovrebbero esserci sorprese con il successo del fenomeno russo Kamila Valieva. 2.12: Alle 3.35 è in programma la Ice Dance che è sicuramente la gara dall’esito più incerto e dal tasso tecnico più elevato, vista la presenza di alcuni pretendenti aldella gara olimpica 2.09: Il programma odierno prevede il programma libero delle coppie di, dove i favoriti sono i cinesi Peng/Jin e i russi Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov 2.05: Laper le tre posizioni sulsembra già definita. Al termine della seconda giornata di gare la classifica è la seguente: 1 ROC 45, 2 USA 42, 3 JPN 39, 4 CAN 30, 5 CHN 29. 2.01: Tra queste cinque non c’è l’Italia che ha chiuso al settimo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia favorita per il titolo - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia favorita per il titolo - #Pattinaggio… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia favorita per il titolo - il_guardone86 : @Enzobruno9 @Sinnerista Indubbiamente potevano mandare qualche replica di disciplina non trasmessa live,ma per dir… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico short program femminile team event: Pechino 2022 (DIRETTA) - #Pattinaggio #artistico… -