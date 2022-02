Liga 2021/2022: Bilbao batte Espanyol 2-1, succede tutto nei primi 15? (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Athletic Bilbao conferma il suo buon momento di forma e trova una buona vittoria contro l’Espanyol, nella sfida valida come posticipo della 23esima giornata della Liga 2021/2022. Una vittoria per 2-1 che arriva dopo tre vittorie consecutive, di cui due in Copa del Rey contro Barcellona e Real Madrid. La formazione basca si issa così all’ottavo posto con 34 punti, a -1 sulla zona Europa, seppur ci siano squadre, nello specifico Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atletico Madrid e lo stesso Barcellona con una partita in meno. succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 3? con Vilhena, che insacca all’angolino sfruttando il cross di Puado dopo una grande accelerazione sulla fascia. Due minuti più tardi, Sancet pareggia con un diagonale dopo essere ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Athleticconferma il suo buon momento di forma e trova una buona vittoria contro l’, nella sfida valida come posticipo della 23esima giornata della. Una vittoria per 2-1 che arriva dopo tre vittorie consecutive, di cui due in Copa del Rey contro Barcellona e Real Madrid. La formazione basca si issa così all’ottavo posto con 34 punti, a -1 sulla zona Europa, seppur ci siano squadre, nello specifico Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atletico Madrid e lo stesso Barcellona con una partita in meno.nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 3? con Vilhena, che insacca all’angolino sfruttando il cross di Puado dopo una grande accelerazione sulla fascia. Due minuti più tardi, Sancet pareggia con un diagonale dopo essere ...

