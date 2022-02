Lazio, Giordano: «La strada è quella giusta, ma non bisogna esaltarsi» (Di martedì 8 febbraio 2022) Bruno Giordano ha parlato a Radiosei del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex attaccante Bruno Giordano ha parlato a Radiosei del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. Lazio-FIORENTINA – «Abbiamo visto una Lazio che ha saputo palleggiare, ai calciatori che hanno messo in pratica quanto pensato da Sarri. Merito anche suo, anche se c’è stata una presunzione anche da parte di Italiano che ha rinunciato a giocatori offensivi molto importanti. Ho visto una squadra organizzata, corta nei reparti e brava a sfruttare gli spazi che la squadra di casa ha concesso. Le scelte di formazione mi hanno sorpreso in positivo, vedi Lazzari nella zona di Sottil. Scelte giuste e premiate dal campo. Non so se è stata la migliore gara ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Brunoha parlato a Radiosei del match vinto dallacontro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex attaccante Brunoha parlato a Radiosei del match vinto dallacontro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.-FIORENTINA – «Abbiamo visto unache ha saputo palleggiare, ai calciatori che hanno messo in pratica quanto pensato da Sarri. Merito anche suo, anche se c’è stata una presunzione anche da parte di Italiano che ha rinunciato a giocatori offensivi molto importanti. Ho visto una squadra organizzata, corta nei reparti e brava a sfruttare gli spazi che la squadra di casa ha concesso. Le scelte di formazione mi hanno sorpreso in positivo, vedi Lazzari nella zona di Sottil. Scelte giuste e premiate dal campo. Non so se è stata la migliore gara ...

Lazio, Giordano: «La strada è quella giusta, ma non bisogna esaltarsi» Calcio News 24 Lazio, Giordano: «La strada è quella giusta, ma non bisogna esaltarsi» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Bruno Giordano ha parlato a Radiosei del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex attaccante Bruno Giordano ha parlato a R ...

Giordano: «Lazio, possiamo dire che il processo di crescita ora c’è» Bruno Giordano ha parlato a Radiosei del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. LAZIO-FIORENTINA – «Abbiamo visto una Lazio che ha saputo palleggiare, ai calciatori che ...

