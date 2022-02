Giovinco alla Sampdoria, manca solo l’ufficialità (Di lunedì 7 febbraio 2022) manca solo l’ufficialità e Sebastiano Giovinco sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Il trequartista classe ’87 è atteso a Genova per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club blucerchiato. Giovinco è rimasto svincolato la scorsa estate dopo le esperienze estere con il Toronto e l’Hilal. Il suo acquisto è dovuto principalmente al brutto infortunio subito da Gabbiadini nel corso della gara di campionato contro il Sassuolo. L’attaccante ex Napoli oggi si sottoporrà agli esami strumentali, ma si teme la rottura del crociato. Se questa diagnosi sarà confermata per Gabbiadini la stagione si chiuderebbe in largo anticipo. Per questo motivo la dirigenza ha pescato dal mercato degli svincolati per mettere a disposizione di Giampaolo un nuovo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 7 febbraio 2022)e Sebastianosarà un nuovo giocatore della. Il trequartista classe ’87 è atteso a Genova per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club blucerchiato.è rimasto svincolato la scorsa estate dopo le esperienze estere con il Toronto e l’Hilal. Il suo acquisto è dovuto principalmente al brutto infortunio subito da Gabbiadini nel corso della gara di campionato contro il Sassuolo. L’attaccante ex Napoli oggi si sottoporrà agli esami strumentali, ma si teme la rottura del crociato. Se questa diagnosi sarà confermata per Gabbiadini la stagione si chiuderebbe in largo anticipo. Per questo motivo la dirigenza ha pescato dal mercato degli svincolati per mettere a disposizione di Giampaolo un nuovo ...

Advertising

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - marcoconterio : ?? È fatta per Sebastian Giovinco alla #Sampdoria. Stasera arriva a Genova, domani visite e firma ?? ? @TuttoMercatoWeb - Pumitto9 : Contentissimo per la notizia di #Giovinco che torna in Italia alla Samp. Sono sempre stato un grande fan della Form… - Vincenzo140893 : RT @marcoconterio: ?? È fatta per Sebastian Giovinco alla #Sampdoria. Stasera arriva a Genova, domani visite e firma ?? ? @TuttoMercatoWeb - MarleyChris7 : RT @marcoconterio: ?? È fatta per Sebastian Giovinco alla #Sampdoria. Stasera arriva a Genova, domani visite e firma ?? ? @TuttoMercatoWeb -