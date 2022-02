Giovinco alla Sampdoria: la Formica Atomica torna in Serie A (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Seria A si prepara ad accogliere nuovamente Sebastian Giovinco. Sette anni dopo la sua ultima apparizione nel campionato italiano, la Formica Atomica sta per trasferirsi alla Sampdoria che lo ha ingaggiato per sostituire l’attaccante Manolo Gabbiadini, vittima di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Giovinco sostituirà Gabbiadini La Sampdoria è corsa immediatamente ai ripari decidendo di attingere dal mercato degli svincolati. Tra questi c’era l’ex fantasista di Parma e Juventus, classe’1987, che dopo l’esperienza in Amrica e Asia, rispettivamente con Toronto e Al Hilal, si è ritrovato senza squadra. I blucerchiati gli offrono adesso l’occasione, seppure a 35 anni, di dimostrare le sue qualità. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Seria A si prepara ad accogliere nuovamente Sebastian. Sette anni dopo la sua ultima apparizione nel campionato italiano, lasta per trasferirsiche lo ha ingaggiato per sostituire l’attaccante Manolo Gabbiadini, vittima di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione.sostituirà Gabbiadini Laè corsa immediatamente ai ripari decidendo di attingere dal mercato degli svincolati. Tra questi c’era l’ex fantasista di Parma e Juventus, classe’1987, che dopo l’esperienza in Amrica e Asia, rispettivamente con Toronto e Al Hilal, si è ritrovato senza squadra. I blucerchiati gli offrono adesso l’occasione, seppure a 35 anni, di dimostrare le sue qualità. A ...

Advertising

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - marcoconterio : ?? È fatta per Sebastian Giovinco alla #Sampdoria. Stasera arriva a Genova, domani visite e firma ?? ? @TuttoMercatoWeb - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: Il #calciomercato non è ancora finito! #Giovinco alla #Sampdoria per sostituire l'infortunato #Gabbiadini. A sorpresa #Ka… - JaybroneSnitch : RT @DiMarzio: #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - Aisaacvangc : RT @marcoconterio: ?? È fatta per Sebastian Giovinco alla #Sampdoria. Stasera arriva a Genova, domani visite e firma ?? ? @TuttoMercatoWeb -