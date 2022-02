Gabbiadini, si teme per il crociato. Per la Samp spunta l'ipotesi Giovinco (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gioia, ma non totale. Vittoria sontuosa per la Samp: il ritorno al Ferraris di Marco Giampaolo è stato da urlo. Eppure… "Sono contento, ma preoccupato per Gabbiadini". Poche parole, quelle del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gioia, ma non totale. Vittoria sontuosa per la: il ritorno al Ferraris di Marco Giampaolo è stato da urlo. Eppure… "Sono contento, ma preoccupato per". Poche parole, quelle del ...

