Facebook e Instagram dicono che, se non possono gestire i dati sui server USA, potrebbero lasciare l’Europa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un report di Meta alla Securities and Exchange Commission (SEC) contiene un passaggio particolare, su cui bisognerebbe concentrare l’attenzione dei legislatori europei. Anche perché si tratta di una minaccia nemmeno troppo velata. All’interno del report viene contestata la decisione delle autorità del Vecchio Continente di impedire ai social network di trasferire i dati degli utenti europei nei server americani. È il grande tema della cosiddetta sovranità del dato, che l’Europa cerca di tenersi ben stretto, nonostante le resistenze dei grandi giganti del web. Secondo Meta, questa opposizione dell’Europa nel trasferimento e nella comunicazione dei dati potrebbe rappresentare un problema, anzi addirittura una causa ostativa affinché Facebook o Instagram possano erogaere ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un report di Meta alla Securities and Exchange Commission (SEC) contiene un passaggio particolare, su cui bisognerebbe concentrare l’attenzione dei legislatori europei. Anche perché si tratta di una minaccia nemmeno troppo velata. All’interno del report viene contestata la decisione delle autorità del Vecchio Continente di impedire ai social network di trasferire idegli utenti europei neiamericani. È il grande tema della cosiddetta sovranità del dato, checerca di tenersi ben stretto, nonostante le resistenze dei grandi giganti del web. Secondo Meta, questa opposizione delnel trasferimento e nella comunicazione deipotrebbe rappresentare un problema, anzi addirittura una causa ostativa affinchépossano erogaere ...

Advertising

martaottaviani : Consiglio di seguire con attenzione i ricatti di #Zuckemberg all'#Europa. O gli dà il permesso di vendere e usare i… - franzrusso : La puntata di #CTCF con l'intervista di @fabfazio a #PapaFrancesco ha generato sui #socialmedia 672 mila interazion… - vincos : ??'Notizia' sospetta: Meta chiuderà Facebook e Instagram in Europa se non gli si permetterà di processare i dati degli europei su server USA - wbfe : RT @vincos: ??'Notizia' sospetta: Meta chiuderà Facebook e Instagram in Europa se non gli si permetterà di processare i dati degli europei s… - ViolaVincenzo1 : @cavicchioli Facebook sta morendo perché altri social network lo stanno rimpiazzando. Proprio come fece lui ai temp… -