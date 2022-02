Ester Pantano in Màkari 2: “chiedersi cosa si desidera forte per essere felici” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Intervista a Ester Pantano: l'interprete di Suleima commenta il nuovo capitolo di Màkari 2, la fiction Rai dai romanzi di Gaetano Savatteri. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 7 febbraio 2022) Intervista a: l'interprete di Suleima commenta il nuovo capitolo di2, la fiction Rai dai romanzi di Gaetano Savatteri. Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ester Pantano 'Makari': trama, cast e personaggi della seconda stagione Ester Pantano è Suleima Lynch Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura con un lavoro stagionale da cameriera a Màkari. Fra loro scocca il dardo e trascorrono ...

Màkari 2, da stasera su Rai 1: Claudio Gioè nel cast, trama e location E poi la lontananza di Suleima ( Ester Pantano ), che da un anno vive e lavora a Milano comincia a pesare sul loro rapporto. A sorpresa, Suleima torna per seguire La citta? del sole , un progetto ...

Màkari 2 | Claudio Gioè racconta la seconda stagione della serie The Hot Corn Italy Màkari 2: video intervista a Claudio Gioè Nella seconda stagione di Màkari ritroviamo i meravigliosi paesaggi della Sicilia e il cast a cui il pubblico si è affezionato, capitanato da Claudio Gioè e con Ester Pantano e Domenico Centamore, ...

Stasera in tv la seconda stagione Màkari: Claudio Gioè ci riporta nella Sicilia più bella A rincuorare il nostro protagonista, oltre all’amico fraterno Piccionello (Domenico Centamore), c’è, ancora una volta Suleima (Ester Pantano). L’ex studentessa, che nella prima stagione ha fatto ...

