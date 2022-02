Cremonese, Rafia: “Quanto fatto dall’arbitro di Tunisia-Mali è una vergogna per l’Africa” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hamza Rafia, centrocampista tunisino, si è presentato oggi ai tifosi della Cremonese, squadra in cui è stato ceduto in prestito dalla Juventus. Il giocatore classe ’99, ha parlato anche della sua esperienza in Coppa d’Africa affermando: “È stata una bella esperienza, giocare per il proprio Paese è sempre bello. Ho giocato bene e abbiamo vinto contro la Nigeria negli ottavi. Volevamo arrivare fino in semifinale, ma siamo usciti ai quarti di finale. È stato comunque bello“. Poi ha aggiunto, ritornando sul caso dell’arbitro Janny Sikazwe: “Quello che è successo nella sfida contro il Mali, è incredibile. E’ stata una vergogna per l’Africa e per noi, ho visto gente ridere ma io non ci riuscivo. Nel 2022 non possono succedere cose del genere”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hamza, centrocampista tunisino, si è presentato oggi ai tifosi della, squadra in cui è stato ceduto in prestito dalla Juventus. Il giocatore classe ’99, ha parlato anche della sua esperienza in Coppa d’Africa affermando: “È stata una bella esperienza, giocare per il proprio Paese è sempre bello. Ho giocato bene e abbiamo vinto contro la Nigeria negli ottavi. Volevamo arrivare fino in semifinale, ma siamo usciti ai quarti di finale. È stato comunque bello“. Poi ha aggiunto, ritornando sul caso dell’arbitro Janny Sikazwe: “Quello che è successo nella sfida contro il, è incredibile. E’ stata unapere per noi, ho visto gente ridere ma io non ci riuscivo. Nel 2022 non possono succedere cose del genere”. SportFace.

Advertising

USCremonese : UFFICIALE Hamza Rafia in grigiorosso ???? Il trequartista arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il nazionale tun… - sportface2016 : #Cremonese, #Rafia arriva dalla #Juventus e torna sulla #CoppadAfrica: 'Quanto fatto dall'arbitro di Tunisia-Mali è… - junews24com : Rafia non pensa alla Juventus: «Il mio obiettivo adesso è un altro. Su Pecchia...» - - TUTTOB1 : Cremonese, il ds Giacchetta su Rafia: 'Scelta condivisa con il mister, acquisto di prospettiva' - psb_original : Cremonese, Giacchetta: 'Rafia ragazzo di qualità e prospettiva, lo seguivo già in Serie C' #SerieB -