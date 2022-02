Casoria | maxi sequestro di rifiuti stoccati nei containers | denunciato 57enne

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In un fondo in via Lufrano, nel comune di, undi San Pietro a Patierno avrebbe stoccato parti di furgoni e camion demoliti.dinei container, forse destinati all’estero. I carabinieri forestali della stazione di Napoli hannoper gestione illecita diundi San Pietro a

- sequestro di rifiuti stoccati nei container, forse destinati all'estero. A intervenire i ... nel comune di, dove l'uomo aveva stoccato parti di furgoni e camion demoliti. Il terreno era ...Napoli .operazione dei carabinieri della compagnia die dei colleghi forestali volta al contrasto dell'inquinamento ambientale nei comuni di, Casavatore, Caivano, Afragola Cardito e ...CASORIA - I carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti un 57enne di San Pietro a Patierno, già noto alle forze dell’ordine. In un fondo in Via ...In un fondo in Via Lufrano, nel comune di Casoria, aveva stoccato parti di furgoni e camion demoliti. Il terreno era impregnato di olio motore perché in terra battuta ed esposto alle intemperie.