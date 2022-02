Calciomercato – Sampdoria, ecco Giovinco: sostituirà Gabbiadini (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Sampdoria è intervenuta sul mercato dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini. Domani visite mediche per Sebastian Giovinco Leggi su pianetamilan (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laè intervenuta sul mercato dopo il grave infortunio di Manolo. Domani visite mediche per Sebastian

Advertising

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - DiMarzio : . ??@sampdoria? | Sebastian #Giovinco è già in viaggio per l'Italia, sistemati gli ultimi dettagli - DiMarzio : Domani le visite mediche con la #Sampdoria per #Giovinco. Le prime immagini del suo ritorno in Italia - GoGoGoriIIa : RT @MarcoBovicelli: #Sampdoria, ecco #Giovinco: l’attaccante è atterrato ora a Milano, domani visite e firma. Le immagini in esclusiva su @… - Tulipino : RT @DiMarzio: .@sampdoria, #Giovinco arrivato a Genova: domani le visite mediche -