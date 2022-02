Ascolti Speciale Sanremo 2022: share con oltre 5 milioni di spettatori (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Ottimo risultato per Mara Venier che in occasione della ventunesima puntata in onda eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 live su Rai1; rimane stabile lo straordinario dato di oltre 5 milioni di spettatori su tutte le tre parti con il 30% di share. Stabile l’andamento con una straordinaria media di puntata pari a 5.167.000 spettatori e il 30.23% di share. Nello specifico: 5.148.000 30.4% (1^ parte), 5.207.000 31.3% (2^ parte) e 5.148.000 29% (3^ parte). Mara Venier conferma che lo Speciale Sanremo dal Teatro Ariston rimane l’evento più atteso post Sanremo e vince nonostante l’ottima concorrenza accesa per la prima volta dopo diversi anni. Successo anche sui social, zia Mara è stata la più commentata dell’intera giornata e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Ottimo risultato per Mara Venier che in occasione della ventunesima puntata in onda eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 live su Rai1; rimane stabile lo straordinario dato didisu tutte le tre parti con il 30% di. Stabile l’andamento con una straordinaria media di puntata pari a 5.167.000e il 30.23% di. Nello specifico: 5.148.000 30.4% (1^ parte), 5.207.000 31.3% (2^ parte) e 5.148.000 29% (3^ parte). Mara Venier conferma che lodal Teatro Ariston rimane l’evento più atteso poste vince nonostante l’ottima concorrenza accesa per la prima volta dopo diversi anni. Successo anche sui social, zia Mara è stata la più commentata dell’intera giornata e ...

