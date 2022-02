Aquino | si riaccende la luce in via Ponte Parco

(Di lunedì 7 febbraio 2022) MONREALE – Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione pubblica ad, in via. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta B.O.N.O. Qualche settimana fa il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore comunale ai lavori pubblici, Geppino Pupella, il Presidente del Consiglio, Marco Intravaia ed il consigliere Santina Alduina hanno effettuato un sopralluogo. Si tratta di un intervento che durerà circa una ventina di giorni, dell’importo di circa 30.000 €, provenienti da finanziamenti comunali. Verranno installati nuovi pali cona led. “Il vecchio impianto era stato dismesso il 14 marzo 2018 – ha dichiarato il tecnico, geometra Giuseppe Sala (nella foto) – pertanto, adesso risulta necessario ricostruire totalmente le linee elettriche, installare nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Aquino riaccende

Filodiretto Monreale

Adesso si torna punto a punto: la partita sinuovamente e gli animi in campo si scaldano, ... (L), Passante (C),, Suero, Michelini, Palmese, Mautone, Rinaldi (L), Fusco, Dello Iacono, ...Adesso si torna punto a punto: la partita sinuovamente e gli animi in campo si scaldano, ... (L), Passante (C),, Suero, Michelini, Palmese, Mautone, Rinaldi (L), Fusco, Dello Iacono, ...