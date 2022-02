Vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco | Ecco la classifica finale

Leggi su cityroma

(Di domenica 6 febbraio 2022)ladeldicon la canzone Brividi, Al secondo posto Elisa mentre Al terzo posto deldisiGianni Morandi. La seratadi. Si apre con l’Inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio. “Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra”. Abito lungo color cipria, Sabrina Ferilli entra in scena e scherza sulla ‘resistenza’ di Amadeus, gli sfila la giacca: “Dove ...