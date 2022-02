Sanremo 2022 Un ex aequo Mahmood Blanco- Elisa come per l’oro olimpico di Tamberi-Barshim

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tuttoda pronostico per. Sul gradino più alto del podiosuper favoritissimi della vigilia. Erano i vincitori annunciati ben prima che si alzasse il sipario: una bella canzone, una discreta interpretazione ed un mood sociale favorevole non potevano che determinare questo esito per. Leggi il racconto della serata finale Al vento del mainstream ha tentato di opporsiche condivide il podio dicon il sempre verde Gianni Morandi. Per tanti “O forse sei tu” avrebbe meritato la vittoria rispetto a “Brividi”. Ma naturalmente, visto che comunque parliamo sempre e solo di canzonette, i gusti sono gusti e son tutti opinabilil’arcano ...