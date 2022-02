Sanremo 2022, la vittoria della 72esima edizione va a Mahmood e Blanco (Di domenica 6 febbraio 2022) A vincere la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 sono Mahmood e Blanco con Brividi Un Festival bellissimo, con un impeccabile Amadeus e le sue co-conduttrici, ricco di momenti emozionanti ma anche di sano divertimento con Fiorello e Checco Zalone. É il Sanremo dei 25 big che si sono esibiti sul palco del teatro Ariston in queste cinque serate con le loro canzoni che sono entrate nel cuore e nella mente dei telespettatori. Ma come per ogni gara c’è il vincitore e quindi sono uno questa sera ha vinto il primo posto. Amadeus invita i tre grandi protagonisti di questa edizione e con Sabrina Ferilli fa entrare Elisa, Gianni Morandi e Mahmood e Blanco. A salire sul podio del 72esimo Festival di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022) A vincere ladel Festival disonocon Brividi Un Festival bellissimo, con un impeccabile Amadeus e le sue co-conduttrici, ricco di momenti emozionanti ma anche di sano divertimento con Fiorello e Checco Zalone. É ildei 25 big che si sono esibiti sul palco del teatro Ariston in queste cinque serate con le loro canzoni che sono entrate nel cuore e nella mente dei telespettatori. Ma come per ogni gara c’è il vincitore e quindi sono uno questa sera ha vinto il primo posto. Amadeus invita i tre grandi protagonisti di questae con Sabrina Ferilli fa entrare Elisa, Gianni Morandi e. A salire sul podio del 72esimo Festival di ...

