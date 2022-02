Sampdoria nel segno dei grandi ex! I blucerchiati battono 4-0 il Sassuolo (Di domenica 6 febbraio 2022) Una Sampdoria nel segno dei grandi ex ha la meglio su un Sassuolo troppo brutto per essere vero. Decisive le reti nel primo tempo di Caputo e Sensi, a cui si aggiungono anche le reti di Conti e Candreva nella ripresa . I blucerchiati tornano a respirare dopo un periodo complicato. I neroverdi rallentano ancora. Quali sono state le scelte dei tecnici? Giampaolo torna al classico 4-3-1-2 per la gara con il Sassuolo. Tra i pali c’è ancora Falcone. In difesa spazio a Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Nel reparto di centrocampo partono dal primo minuto Candreva, Thorsby e Rincon. Sulla trequarti esordio per il nuovo arrivato Sensi, a supporto del tandem Caputo-Gabbiadini. Dionisi opta per un 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. In difesa Chiriches e Gian Marco Ferrari, con Muldur e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 febbraio 2022) Unaneldeiex ha la meglio su untroppo brutto per essere vero. Decisive le reti nel primo tempo di Caputo e Sensi, a cui si aggiungono anche le reti di Conti e Candreva nella ripresa . Itornano a respirare dopo un periodo complicato. I neroverdi rallentano ancora. Quali sono state le scelte dei tecnici? Giampaolo torna al classico 4-3-1-2 per la gara con il. Tra i pali c’è ancora Falcone. In difesa spazio a Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Nel reparto di centrocampo partono dal primo minuto Candreva, Thorsby e Rincon. Sulla trequarti esordio per il nuovo arrivato Sensi, a supporto del tandem Caputo-Gabbiadini. Dionisi opta per un 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. In difesa Chiriches e Gian Marco Ferrari, con Muldur e ...

