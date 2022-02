Samantha De Grenet e la malattia | ecco cosa ha avuto

(Di domenica 6 febbraio 2022)Deha affrontato un periodo molto difficile a causa di una brutta: la conduttrice romana negli ultimi mesi ha detto più volte di aver vissuto attimi terrificanti.De, celebre conduttrice televisiva e showgirl romana, ha recentemente parlato della sua: l'ex modella nata nel 1970 ha scoperto di aver un tumore al seno durante un weekend trascorso in vacanza con degli amici ed il marito, nel luglio 2018.stessa ha raccontato come ha scoperto di avere un cancro durante un'intervista di Ok-Salute: "Ero sdraiata, sotto il sole, ho sentito qualnella parte alta del mio seno destro. Una massa piuttosto grande, dura, insolita: una specie di nocciolo. Che spiacevole imprevisto, proprio in quel momento. ...

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Per le due squadre scenderanno in campo anche Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano. Tra gli ospiti che porranno all'interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci ...A capitanare le due squadre saranno i conosciuti Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano, mentre tra gli ospiti che saranno presenti in studio per porre le bizzarre e imprevedibili domande ci ...