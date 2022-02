Papa Francesco da Fabio Fazio | ecco come sarà e come è nata l’intervista a Che tempo che fa | concordata direttamente dal pontefice

(Di domenica 6 febbraio 2022)a Cheche fa.desiderava da molto poter ospitare Bergoglio nel suo programma e alla fine ilha accettato. Domenica 6 febbraio 2022 alle 20 su Raitre ilrisponderà alle domande diin collegamento dalla sua residenza, Casa Santa Marta.è statatra i due interlocutori,è nello stile diche già in precedenza aveva espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il celebre conduttore. “La consolazione – aveva affermato ilall’inizio della pandemia – adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Chi sono gli ospiti di Una semplice domanda I personaggi coinvolti nel progetto, come si evince dal trailer, sono Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio,Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca ...... l'economia civile, i nostri riferimenti Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Ivan Vitali, la scuola di economia civile, il magistero die in particolare l'enciclica Laudato sì". ..."La vostra presenza - ha detto Papa Francesco in un lungo discorso - è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare ad andare avanti. Siete stati un punto di riferimento per far ...Papa Francesco ha parlato della paternità/maternità del nostro ruolo nell’occuparci del bene comune quale valore assoluto della nostra funzione – ha raccontato il primo cittadino – Ha poi sottolineato ...