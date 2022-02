Pagelle Venezia Napoli 0-2 | Osimhen torna a ruggire | Nani invisibile – VOTI

(Di domenica 6 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:: Lezzerini 6; Ebuehi 5, Caldara 6, Ceccaroni 5, Haps 5,5; Cuisance 5,5 (77? Fiordilino 5,5), Crnigoj 6 (70? Busio 5,5), Ampadu 5,5 (77? Nsame 5,5); Johnsen 5 (70? Aramu 5,5), Okereke 6,5 (62? Henry 5,5).: Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6; Lobotka 6,5, Fabian Ruiz 6; Politano 7 (79? Elmas s.v.), Zielinski 6, Insigne 6 (79? Mertens 6), ...

...5 : ferma gli attacchi dei veneziani e comanda la difesa Juan Jesus 6 : si perde una volta Okereke che rischia di portare in vantaggio il. Per il resto prova pulita. Mario Rui 6 : buona ...Zanetti 5,5 : il Napoli é superiore e ilregge fino alla rete di Osimhen che spacca la partita. Ora si é ufficialmente in zona retrocessione.Poi al centesimo minuto arriva il 2-0 di Petagna a conclusione di una ripartenza che il Venezia non riesce ad arginare. LE PAGELLE Osimhen 7- Titolare dopo 77 giorni, parte subito a tutta velocità e ...L'attacco del Venezia non incide, Ospina inoperoso nel match contro il Napoli. Ottima prestazione per Lobotka, Politano brilla con l'assist decisivo. VENEZIA (4-3-3): Lezzerini 6; Ebuehi 6, Caldara 5, ...