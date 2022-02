Milan, Giroud: «Non sono un eroe, che spirito di squadra!» (Di domenica 6 febbraio 2022) Ritornando sul derby Inter-Milan Olivier Giroud, autore della doppietta decisiva, ha parlato a CBS Sports Olivier Giroud ha raccontato le emozioni post Inter-Milan ai microfoni di CBS Sport. Ecco le sue parole: eroe DEL DERBY – «Non mi piace dire che sono l’eroe. Ovviamente un attaccante è in campo per fare gol, sono stato anche un po’ fortunato, al posto giusto al momento giusto per il primo. Sul secondo invece ho fatto una cosa che mi piace fare, e Calabria mi ha dato una bella palla. Siamo tornati in gara dopo un primo tempo difficile, loro non hanno chiuso la partita e noi abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra ribaltandola. sono fiero di questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ritornando sul derby Inter-Olivier, autore della doppietta decisiva, ha parlato a CBS Sports Olivierha raccontato le emozioni post Inter-ai microfoni di CBS Sport. Ecco le sue parole:DEL DERBY – «Non mi piace dire chel’. Ovviamente un attaccante è in campo per fare gol,stato anche un po’ fortunato, al posto giusto al momento giusto per il primo. Sul secondo invece ho fatto una cosa che mi piace fare, e Calabria mi ha dato una bella palla. Siamo tornati in gara dopo un primo tempo difficile, loro non hanno chiuso la partita e noi abbiamo dimostrato un grandedi squadra ribaltandola.fiero di questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

