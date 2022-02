(Di domenica 6 febbraio 2022) Una vittoria notevole quella riportata ieri dalla Lazio sulla Fiorentina. I biancocelesti hanno chiuso il match sul risultato di 3-0, per di più in trasferta, al Franchi. Ilcommenta la prestazione dellascrivendo di nuovosmo e soprattutto elogiando la capacità del tecnico della Lazio di ricompattare la. Un risultato che è arrivato quandoha abbandonato l’che lo contraddistingue. “Questo è il nuovosmo. Difesa totale, palleggio, lancio lungo a Milinkovic e Immobile, e tutti si abbracciano. Sembra un ritorno all’antico, invece è un moto d’orgoglio verso il futuro. È la risposta migliore al mercato stitico dal campo. È il riscatto di chi è rimasto ed è pronto a dare il doppio per la Lazio. Il patto del gambero, ...

Advertising

napolista : Messaggero: finalmente #Sarri scioglie il suo integralismo, ora ha la squadra in pugno Questo è il nuovo Sarrismo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero finalmente

ilmessaggero.it

Musica chesi fa concreta speranza per l'oggi e per tutti e anche oltre il confine di Sanremo. Dall'Ariston è tutto, Italia ora tocca a te.Considerato che il Covid - 19 è causato dal virus SARS - Cov2 che è a RNA(RNAm) ... È notizia recentissima che édisponibile una serie di farmaci in grado curare al meglio i ...Roma fa pari col Genoa tra le polemiche", titola Il Messaggero in taglio alto. Roma fa pari col Genoa tra le polemiche". vedi letture. Tante polemiche nel finale e un pari che sta parecchio stretto ...La serata finale di Sanremo 2022 ha preso il via con l'esecuzione dell'Inno Nazionale da parte della Banda della Guardia di Finanza, sul palco dell'Ariston. Al fianco di Amadeus a condurre il Festival ...