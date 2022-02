L'uomo positivo al covid che si finge corriere per poter uscire di casa (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha architettato un modo per abbandonare la quarantena obbligatoria, ma è stato beccato. Protagonista della vicenda è un 39enne di Piscinola, un quartiere di Napoli. Cosa è successo? L'uomo girava a bordo del suo scooter... Leggi su europa.today (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha architettato un modo per abbandonare la quarantena obbligatoria, ma è stato beccato. Protagonista della vicenda è un 39enne di Piscinola, un quartiere di Napoli. Cosa è successo? L'girava a bordo del suo scooter...

Advertising

taenorm : Se fosse dipeso da me avrebbe vinto Gianni, la sua canzone oltre ad essere orecchiabile fa passare un messaggio pos… - iuvinale_n : Un uomo è stato #isolato per più di un anno dopo essere risultato #positivo a 78 test per il #coronavirus È l'equi… - SAbubkr98 : @KeitaBalde Sempre uno stato d’animo positivo ??Che uomo , che crackie??….rifatto la tinta per la finale??……io amo?????????? - Massimo22185550 : RT @fforzano: Antonio Tisci, 'Grande Uomo' di cui il responsabile lucano di FdI si vantava si è segnalato come Direttore ArpaB per : - gli… - fforzano : Antonio Tisci, 'Grande Uomo' di cui il responsabile lucano di FdI si vantava si è segnalato come Direttore ArpaB pe… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo positivo Quelli che in Italia tutto fa schifo ... "Mattarella vive nel paese dei balocchi, visto che ormai sembra l'uomo della Provvidenza cominci a ... "Chi pensa positivo", diceva Churchill, che quando prese le redini della Gran Bretagna era messo un ...

Droga, arrestato 42enne a Santa Margherita Belice Dopo aver avuto l'ok dalla Procura di Sciacca, che ha coordinato l'inchiesta, è scattata una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.

Uomo positivo al test di gravidanza: l’incredibile verità Il Messaggero Genoa, esordio positivo per Amiri: “Orgoglioso di me e della squadra. Che cuore!” Il debutto in rossoblù di Naidem Amiri non è stato folgorante ma ha comunque lasciato intuire come il 25enne ex Bayer Leverkusen possa davvero diventare l’uomo in più del Grifone in questo difficile ...

Tivoli, tribunale beffato: l'avvocato entra in aula col Green pass falso L'uomo, del foro di Roma, al momento di varcare la soglia del ... L'allerta, però, resta alta anche visto il numero di positivi a Tivoli. Solo i carabinieri della compagnia tiburtina, ogni giorno, ...

... "Mattarella vive nel paese dei balocchi, visto che ormai sembra l'della Provvidenza cominci a ... "Chi pensa", diceva Churchill, che quando prese le redini della Gran Bretagna era messo un ...Dopo aver avuto l'ok dalla Procura di Sciacca, che ha coordinato l'inchiesta, è scattata una perquisizione domiciliare che ha dato esito. L'si trova adesso agli arresti domiciliari.Il debutto in rossoblù di Naidem Amiri non è stato folgorante ma ha comunque lasciato intuire come il 25enne ex Bayer Leverkusen possa davvero diventare l’uomo in più del Grifone in questo difficile ...L'uomo, del foro di Roma, al momento di varcare la soglia del ... L'allerta, però, resta alta anche visto il numero di positivi a Tivoli. Solo i carabinieri della compagnia tiburtina, ogni giorno, ...