Il Napoli solido e cinico ritrova Osimhen e per lo scudetto c’è Venezia | ora si fa dura

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Albasta. Tornato dopo il lungo infortunio da titolare, l’attaccante nigeriano mette da parte polemiche e sfortuna e con un colpo di testa indirizza la palla in rete e i tre punti agli azzurri, che ora – con una partita in più – si sono portati a un punto dall’Inter. Le vittorie di fila nascondono anche i tanti giocatori partiti a gennaio in Coppa d’Africa e la banda Spalletti sembra aver superato alla grande quel momento estremamente negativo che era culminato, prima dell’anno nuovo, nel ko in casa contro lo Spezia. Dopo sette giorni di sofferenza da quell’Inter-in cuiha rischiato di smettere di giocare, lo ritroviamo da titolare al Penzo, con la maschera protettiva e con un gol che di fatto vale una vittoria pesantissima, visto che il suo sostituto, Petagna, raddoppia quando sul ...