Firenze | scoperta choc | nel bosco lapidi e pezzi di tombe con nomi e foto dei morti

(Di domenica 6 febbraio 2022), 6 febbraio 2022 - Undiventa una discarica dia cielo aperto. È quanto ha trovato, e mostrato, in un video, il Comitato ViviVerde . La sconcertanteè stata fatta ...

, 6 febbraio 2022 - Un bosco diventa una discarica di tombe a cielo aperto. È quanto ha trovato, e mostrato, in un video, il Comitato ViviVerde . La sconcertanteè stata fatta grazie alla segnalazione di un cittadino , che ha denunciato quanto era avvenuto in una faggeta, in una zona isolata della città. Dal Comitato si ...Una macabra e sconvolgenteè stata fatta nel fine settimana nei boschi sopra Careggi, a. Poco distante dal cimitero di Trespiano sono stati trovati croci, ossari, colonnine e lapidi. Resti di tombe, assieme ...Croci, urne con ossa all'interno, lapidi scaricate a quintali. La macabra scoperta del Comitato Vivi Firenze Verde vicino al cimitero di Trespiano. "Una vergogna, chi sono i responsabili?" ...Una macabra e sconvolgente scoperta è stata fatta nel fine settimana nei boschi sopra Careggi, a Firenze. Poco distante dal cimitero di Trespiano sono ...