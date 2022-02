Del Potro-Delbonis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Juan Martin Del Potro affronterà Federico Delbonis al primo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2022. Il tennista argentino ha annunciato l’imminente ritiro, ma non ha voluto appendere la racchetta al chiodo senza prima aver giocato un’ultima volta di fronte al suo pubblico. Derby argentino che sarà ben più di una semplice partita di tennis. In quel di Buenos Aires si prospetta infatti un’atmosfera surreale, in cui il tennis rischia di lasciare spazio ai sentimenti. Del Potro si è detto felice di potersi sentire un tennista per un’ultima volta e farà del suo meglio per onorare questo giorno speciale. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto tra Del Potro e Delbonis andrà in scerna ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Juan Martin Delaffronterà Federicoal primo turno dell’Atp 250 di. Il tennista argentino ha annunciato l’imminente ritiro, ma non ha voluto appendere la racchetta al chiodo senza prima aver giocato un’ultima volta di fronte al suo pubblico. Derby argentino che sarà ben più di una semplice partita di tennis. In quel disi prospetta infatti un’atmosfera surreale, in cui il tennis rischia di lasciare spazio ai sentimenti. Delsi è detto felice di potersi sentire un tennista per un’ultima volta e farà del suo meglio per onorare questo giorno speciale. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto tra Delandrà in scerna ...

