Ascolti Sanremo 2022 | dati auditel finale 5 febbraio | Amadeus batte un record personale

TV – Ieri sera, sabato 5, è andata in onda la finale del Festival della Musica Italiana condotta da Amadeus con la partecipazione di Sabrina Ferilli: ecco i dati di ascolto della serata (sabato 5 febbraio 2022):
Start (fino alle 21.30 circa): 13.725 spettatori (share 52,30%)
Prima parte (fino a mezzanotte circa): 15.660.000 spettatori (share 62,05%)
Seconda parte (dopo mezzanotte): 10.162.000 spettatori (share...

Boom di ascolti per la finale del festival di Sanremo, che ha incoronato vincitori Mahmood & Blanco con Brividi: la serata ha ottenuto in media su Rai1 (dalle 21.22 all'1.48) 13 milioni 380 mila telespettatori pari al 64.9%. La prima parte della serata, dalle 21.22 alle 23.54, è stata seguita da 15.660 milioni di spettatori. È andata ufficialmente in archivio anche la 72ª edizione del Festival di Sanremo, la terza che ha visto Amadeus come conduttore. L'ultima serata del festival ha confermato il trend positivo degli ascolti di questa edizione.