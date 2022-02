Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 09:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLA PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione Lazio SEGNALIAMO SULL’ A1 Roma FIRENZE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA UN VEICOLO IN AVARIA, PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO LUNGO PER LE METROPOLITANE CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. CONCLUSO IL SERVIZIO DELLE METRO, SULLO STESSO PERCORSO SARÀ SOSTITUITO DALLE LINEE BUS NOTTURNE INFINE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, FINO ALLE ORE 10, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA Regione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 09.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE DIE SULLA PRINCIPALI ARTERIE DELLASEGNALIAMO SULL’ A1FIRENZE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA UN VEICOLO IN AVARIA, PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO LUNGO PER LE METROPOLITANE CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. CONCLUSO IL SERVIZIO DELLE METRO, SULLO STESSO PERCORSO SARÀ SOSTITUITO DALLE LINEE BUS NOTTURNE INFINE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, FINO ALLE ORE 10, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA...

