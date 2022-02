Ternana-Reggina: formazioni e dove vederla (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 5 Febbraio nello Stadio Liberati alle ore 14:00 si disputerà la partita Ternana-Reggina valida per la 21 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno pareggiato con il Frosinone, hanno perso con il Benevento e pareggiato con la Ternana. Infine hanno perso con l’Ascoli e pareggiato con il Brescia. Gli ospiti hanno perso con il Lecce e l’Alessandria e hanno pareggiato con il Como. Infine hanno perso con Brescia e Monza. in classifica si trovano entrambe nella parte media e proveranno a incrementare il bottino per risalire con all’attivo tre punti in più. Crotone Cittadella: probabili formazioni e dove vederla Ternana-Reggina: probabili formazioni Ternana (4-3-3): Iannarilli, Defendi, Sorensen, Capuano, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 5 Febbraio nello Stadio Liberati alle ore 14:00 si disputerà la partitavalida per la 21 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno pareggiato con il Frosinone, hanno perso con il Benevento e pareggiato con la. Infine hanno perso con l’Ascoli e pareggiato con il Brescia. Gli ospiti hanno perso con il Lecce e l’Alessandria e hanno pareggiato con il Como. Infine hanno perso con Brescia e Monza. in classifica si trovano entrambe nella parte media e proveranno a incrementare il bottino per risalire con all’attivo tre punti in più. Crotone Cittadella: probabili: probabili(4-3-3): Iannarilli, Defendi, Sorensen, Capuano, ...

Advertising

Reggina_1914 : OGGI IN CAMPO COSÌ ?? Qui per le formazioni ufficiali ???? - zazoomblog : Ternana-Reggina: formazioni e dove vederla - #Ternana-Reggina: #formazioni #vederla - TerenceKemy : Luca, l'errore è di ieri sera in Manchester-Leeds o di oggi in Ternana-Reggina ? Tocco di mano dopo che la palla h… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Reggina in dieci uomini - HelbizLive : RT @Lega_B: ? HALF TIME ? Alessandria ?? Pisa 1-1 Benevento ?? Parma 0-0 Como ?? Lecce 1-1 Crotone ?? Cittadella 0-0 Cosenza ?? Brescia 0-0 Te… -