Sanremo 2022: Sesto San Giovanni tifa per Sangiovanni (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – “Sesto San Giovanni per SanGiovanni. Facciamo il tifo per te, Giova!”. È il messaggio che Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto San Giovanni, comune di oltre 82.000 abitanti alle porte di Milano, lancia a sostegno del cantante del Festival di Sanremo. “Ovvio il gioco di parole che ci associa all’artista – spiega il sindaco Di Stefano al quotidiano online Sestonotizie.it – ma guardiamo anche e soprattutto all’energia che trasmette questo giovane e bravo cantante. Ovviamente faccio il tifo per lui”. E poi, come posta sulle sue pagine social il sindaco, un video di un ‘siparietto’, andato in onda la scorsa estate su Radio DeeJay, proprio con SanGiovanni in cui Roberto Di Stefano lo invita al Carroponte di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– “Sanper San. Facciamo il tifo per te, Giova!”. È il messaggio che Roberto Di Stefano, il sindaco diSan, comune di oltre 82.000 abitanti alle porte di Milano, lancia a sostegno del cantante del Festival di. “Ovvio il gioco di parole che ci associa all’artista – spiega il sindaco Di Stefano al quotidiano onlinenotizie.it – ma guardiamo anche e soprattutto all’energia che trasmette questo giovane e bravo cantante. Ovviamente faccio il tifo per lui”. E poi, come posta sulle sue pagine social il sindaco, un video di un ‘siparietto’, andato in onda la scorsa estate su Radio DeeJay, proprio con Sanin cui Roberto Di Stefano lo invita al Carroponte di ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - LelloMartorel : @GabrieleMuccino @Sanremo__2022 Guardi che gli slogan con le verità certe, sono arrivati dall’altra parte. Io mori… - pivotpi_vot : RT @xattorneyx: Questo ragazzino migliore scoperta di Sanremo 2022 -