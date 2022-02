Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e il suo ‘non monologo’ favoloso: “Non sono una stolta, semplicemente ho scelto la leggerezza” – IL VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabrina Ferilli è la donna che affianca Amadeus al Festival di Sanremo 2022 per la serata della finale. Dopo aver fatto ‘lo show’ durante la conferenza della mattina, l’attrice sul palco dell’Ariston si è fatta più ‘seria’ e ha iniziato una “chiacchierata” rivolta al pubblico (così come l’aveva definita lei in mattinata). Un non-monologo. “Di monologhi ne sono stati fatti tanti. Diversi temi molto belli sono già stati toccati negli altri ma anche quest’anno, dalle mie bravissime colleghe”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Allora mi sono messa a pensare che cosa avrei potuto dire, approfittando di questo spazio. Allora facevo delle piccole riunioni in famiglia alla ricerca dei temi importanti. Ma tutti i temi sono importanti: quelli civili, sociali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)è la donna che affianca Amadeus al Festival diper la serata della finale. Dopo aver fatto ‘lo show’ durante la conferenza della mattina, l’attrice sul palco dell’Ariston si è fatta più ‘seria’ e ha iniziato una “chiacchierata” rivolta al pubblico (così come l’aveva definita lei in mattinata). Un non-monologo. “Di monologhi nestati fatti tanti. Diversi temi molto belligià stati toccati negli altri ma anche quest’anno, dalle mie bravissime colleghe”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Allora mimessa a pensare che cosa avrei potuto dire, approfittando di questo spazio. Allora facevo delle piccole riunioni in famiglia alla ricerca dei temi importanti. Ma tutti i temiimportanti: quelli civili, sociali, ...

