Sanremo 2022, l'uomo è nudo (Di sabato 5 febbraio 2022) Il trend non è il colore carne, ma proprio la carne. Quella mostrata insieme a tatuaggi e pettorali da svariati cantanti in gara sul palco dell'Ariston. Sulla scia dell'immortale attitude rocker o semplicemente per far alzare il punteggio al FantaSanremo? In ogni caso mai Festival fu più (piacevolmente) spudorato Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Il trend non è il colore carne, ma proprio la carne. Quella mostrata insieme a tatuaggi e pettorali da svariati cantanti in gara sul palco dell'Ariston. Sulla scia dell'immortale attitude rocker o semplicemente per far alzare il punteggio al Fanta? In ogni caso mai Festival fu più (piacevolmente) spudorato

