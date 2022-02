Pechino 2022 | Gios presidente Fisg | “Due argenti importantissimi | c’è soddisfazione”

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Abbiamo conquistato due, una grandeper Francesca Lollobrigida e per un gruppo di persone, quello dello short track, che sta lavorando moltissimo ormai da tanti anni”. Queste le parole con cui Andreaha commentato, ai microfoni dell’AGI, i duediconquistati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e dalla staffetta mista nello short track. “Francesca vede coronato il sogno, l’impegno di una vita che premia anche gli sforzi dello staff e la forza, i sacrifici e la passione della sua famiglia che l’ha sempre supportata. Lo short track, capitanato da due grandi talenti come Arianna Fontana e Martina Valcepina, è coordinato da uno staff tecnico di primo ordine considerando che è stata una ...

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short track… - EnricoMonachino : RT @Eurosport_IT: ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short track… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

L' Italia ha conquistato le sue prime due medaglie alle Olimpiadi Invernali di. Al termine della prima giornata dei Giochi, gli azzurri festeggiano l'argento di Francesca Lollobrigida , conquistato nella specialità del pattinaggio di velocità femminile sui 3000m, e ...Oggi, a, il presidente cinese Xi Jinping gli ha confermato l'amicizia 'irriducibile' della Repubblica popolare, ricordando la Nuova via della seta e auspicando la promozione di progetti di ...Nuova medaglia di argento per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. Arianna Fontana ha guidato il quartetto italiano (composto anche da Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli), ...(Sport Mediaset) Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand Ecco, con queste poche righe, Sofi, vorremmo dirti che domani tu sarai ...