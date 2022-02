Migranti, serve un codice di condotta delle Ong. La mia lettera aperta a Carola Rackete (Di sabato 5 febbraio 2022) Cara Capitana Carola Rackete, l’intervista che hai rilasciato a Fabio Tonacci è molto importante: permette di spacchettare la complessità, approfondire i dettagli significanti delle cose. Sono appena tornato dalla mia seconda missione, imbarcato come medico di bordo sul piccolo rimorchiatore Mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans. Ovviamente ciò che scrivo è del tutto personale e non ha ambizione di riflettere in alcun modo la posizione degli amici di Mediterranea. Abbiamo avuto a bordo oltre 200 esseri umani. Siamo rimasti ancorati per due notti a Lampedusa. Abbiamo poi ottenuto di trasferire 140 ospiti e dirigerci a Pozzallo per lo sbarco dei restanti. Per due giorni Mare Jonio è rimasta stracolma di persone e immondizia; stracolme erano le latrine. Verso la fine non avevamo più acqua per lavarci. Così tanti loro e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Cara Capitana, l’intervista che hai rilasciato a Fabio Tonacci è molto importante: permette di spacchettare la complessità, approfondire i dettagli significanticose. Sono appena tornato dalla mia seconda missione, imbarcato come medico di bordo sul piccolo rimorchiatore Mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans. Ovviamente ciò che scrivo è del tutto personale e non ha ambizione di riflettere in alcun modo la posizione degli amici di Mediterranea. Abbiamo avuto a bordo oltre 200 esseri umani. Siamo rimasti ancorati per due notti a Lampedusa. Abbiamo poi ottenuto di trasferire 140 ospiti e dirigerci a Pozzallo per lo sbarco dei restanti. Per due giorni Mare Jonio è rimasta stracolma di persone e immondizia; stracolme erano le latrine. Verso la fine non avevamo più acqua per lavarci. Così tanti loro e ...

