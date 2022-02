Lollobrigida prima medaglia azzurra a Pechino | Argento di nei 3000m speed skating

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia lascia subito il segno in queste Olimpiadi invernali. Nella gara di pattinaggio di velocità sui, Francescaha conquistato uno storico, regalando così all’Italia ladi questi giochi. L’ha chiuso con il tempo di 3’58”06, dietro all’olandese Irene Schouten che oltre a vincere l’oro ha fatto segnare anche il nuovo record olimpico con il crono di 3’56”93. Terzo posto invece per la canadese Isabelle Weidemann (3’58”64). Gara tirata e chiusa con uno straordinario secondo posto daUna gara tirata quella con l’olandese Irene Schouten, che era sua compagna di batteria. Dopo una partenza fortissima, l’ha ceduto al recupero dell’avversaria che poi ha conquistato anche il primo ...

(Di sabato 5 febbraio 2022) E' d'argento la prima medaglia dell'Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino. Francesca Lollobrigida e' giunta seconda nei 3000 metri del pattinaggio velocita'. La 30enne azzurra di Frascati ha concluso in 3.58,06.