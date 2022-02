Inzaghi | «Abbiamo dominato per 70 minuti | avevamo tre calciatori reduci dal Sudamerica»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Simonedopo il derby perso in rimonta 2-1: «Il primo pensiero è che avremmo dovuto gestire come i primi 65-70, è diventata una partita di ripartenze, non comandata, avremmo dovuto ammazzarla.perso un po’ di gestione del nostro possesso». «Lautaro è stato bravissimo, ha dato tutto quello che aveva. Perisic ha avuto un indurimento al polpaccio. Calhanoglu ha speso tantissimo. Il calo non è dipeso dai cambi, sul gol Sanchez ha preso una spallata da Giroud ed è finito fuori dal campo». «I cambi sono stati determinanti, venivamo dopo la sosta,avuto tredal, per 70in lungo e in largo il Milan. È una sconfitta, che brucia, fa male, avremmo ...

... 'Gosens?messo un tassello su quella fascia,colto l'opportunità: ringraziamo la ... l'acquisto di Gosens non è stato fatto per limitare Perisic ma per dare aun giocatore in ..."Sulla sinistracolto un'opportunità come Gosens, ringraziamo la proprietà per averci ... Perisic? L'acquisto di Gosens non vuole limitarlo, ma mettere a disposizione diun calciatore in ...Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta ... Questa partita deve insegnarci che appena abbiamo perso il controllo non siamo stati capaci di guadagnare la vittoria, su 15 ...Alexis non cade certo da solo”. “Dobbiamo migliorare nell’ammazzare le partite – ha aggiunto Inzaghi – Al 70' non potevamo stare solo uno a zero, al Milan non avevamo concesso nulla“. “Se i cambi sono ...