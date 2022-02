Intervista a Mahmood e Blanco: "Non siamo paladini di nulla. Cantiamo ciò che dovrebbe essere naturale" (Di sabato 5 febbraio 2022) Sin dalla prima serata, sul palco dell’Artiston, sono stati loro i protagonisti di questo 72esimo Festival di Sanremo in dirittura d’arrivo. Un Mahmood e un Blanco da “Brividi”, citando il titolo della loro canzone con cui sono in gara e che è già una hit, al primo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia, record di ascolti su Spotify e numero uno su tutte le piattaforme digitali. Sul podio sono in tanti a volerli, “ma noi non ci pensiamo e siamo tranquilli”, ci dicono all’unisono. “Di solito, chi è favorito non vince mai, poi Elisa e Morandi sono fortissimi, vediamo cosa succederà. Nel frattempo, stasera abbiamo preparato una piccola sorpresa”. “A livello morale ed emozionale, siamo ancora sotto shock, ma siamo felici”, dice al Foglio Mahmood ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Sin dalla prima serata, sul palco dell’Artiston, sono stati loro i protagonisti di questo 72esimo Festival di Sanremo in dirittura d’arrivo. Une unda “Brividi”, citando il titolo della loro canzone con cui sono in gara e che è già una hit, al primo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia, record di ascolti su Spotify e numero uno su tutte le piattaforme digitali. Sul podio sono in tanti a volerli, “ma noi non ci pentranquilli”, ci dicono all’unisono. “Di solito, chi è favorito non vince mai, poi Elisa e Morandi sono fortissimi, vediamo cosa succederà. Nel frattempo, stasera abbiamo preparato una piccola sorpresa”. “A livello morale ed emozionale,ancora sotto shock, mafelici”, dice al Foglio...

