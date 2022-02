Il piccolo Ryan non ce l'ha fatta. "Salvataggio critico", è giallo sulla morte: cosa è andato storto (Di sabato 5 febbraio 2022) Il piccolo Ryan è morto. La notizia arriva pochi minuti dopo quella dell'estrazione dal pozzo in cui era caduto martedì, più di cento ore fa. Una notizia che gela il sangue, dato che dalle prime indiscrezioni risultava che il bimbo di cinque anni fosse stato recuperato in vita: immediato il trasporto in elicottero verso uno degli ospedali più vicini e meglio attrezzati del Marocco. Ma a quanto pare per Ryan non c'è stato nulla da fare: secondo Al Jazeera, che cita fonti ufficiali marocchine, il piccolo sarebbe morto. Per ora di certo c'è che le operazioni di Salvataggio si erano complicate, al punto da essere descritte come in una “fase critica” dopo l'ottimismo che si era diffuso nel pomeriggio, quando il Salvataggio sembrava ormai imminente. Dopo giorni di scavi, una squadra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilè morto. La notizia arriva pochi minuti dopo quella dell'estrazione dal pozzo in cui era caduto martedì, più di cento ore fa. Una notizia che gela il sangue, dato che dalle prime indiscrezioni risultava che il bimbo di cinque anni fosse stato recuperato in vita: immediato il trasporto in elicottero verso uno degli ospedali più vicini e meglio attrezzati del Marocco. Ma a quanto pare pernon c'è stato nulla da fare: secondo Al Jazeera, che cita fonti ufficiali marocchine, ilsarebbe morto. Per ora di certo c'è che le operazioni disi erano complicate, al punto da essere descritte come in una “fase critica” dopo l'ottimismo che si era diffuso nel pomeriggio, quando ilsembrava ormai imminente. Dopo giorni di scavi, una squadra di ...

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - Agenzia_Ansa : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan. Il piccolo, caduto nel pozzo martedì, è vivo: si muove… - fattoquotidiano : Marocco, i soccorritori raggiungono il bambino caduto nel pozzo: il piccolo Ryan è ancora vivo - VignaGiuseppina : @marcopiaiasj Per il piccolo Ryan, morto in Marocco??grazie - SorryNs : RT @noitre32: Finalmente sono riusciti a tirare fuori dal pozzo il piccolo Ryan ?? -