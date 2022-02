Fiorentina-Lazio 0-3 | Milinkovic e Immobile stendono i viola

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Latravolge laper 3-0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di-Savic al 52esimo, di Ciroal 70esimo e l’autogol di Cristiano Biraghi all’81esimo minuto. Al 78esimo minuto era stato espulso per laLucas Torreira. Conla vittoria, lacon 39 punti raggiunge la Roma al sesto posto in classifica di Serie A. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Lazio 0-3, autorete di Biraghi C. (FIO)

elogi ? Quando torna serio, Sarri riempie di elogi sia Ciro che la sua. 'Immobile è da tempo un centravanti da oltre 30 gol a stagione, quindi bisogna partire dalle sue caratteristiche per ...Così, dai microfoni di Sky Sport, il tecnico dellaVincenzo Italiano dopo la brutta sconfitta casalinga (0 - 3) contro la. Ades, secondo Italiano, la Viola deve "lavorare cercando di ...Alla prima partita dalla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina viene battuta per 3-0 in casa dalla Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico viola Vincenzo Italiano si è detto ...Zaccagni a Lazio Style Channel: "Sono importanti i tre punti, dopo la sosta non è mai facile, abbiamo fatto tre gol e non abbiamo subito, siamo stati bravi. Il mister ci aveva detto che loro sarebbero ...